Жительница Рузаевки отравилась угарным газом во время пожара

В Рузаевке женщина отравилась угарным газом во время пожара.

Вечером 9 октября возле дома №32, расположенного по адресу – улица Рабочая, загорелась баня. Владелица постройки 1954 года рождения начала самостоятельно тушить пожар. В итоге женщина отравилась продуктами горения. Гражданка была госпитализирована, медики диагностировали у пострадавшей отравление угарным газом средней тяжести.

К моменту приезда пожарных имело место горение бани на площади 18 кв. м. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru