13 октября в районах Мордовии и в Саранске произошло три пожара

В ночь на 13 октября в селе Казенный Майдан загорелась бесхозная постройка на улице Центральной. В результате пожара сгорело строение площадью 48 квадратный метров.

Днем 13 октября в поселке Потьма на улице Вокзальной загорелся жилой дом, принадлежащий 40-летней женщине. В результате пожара жилой дом площадью 30 кв. метров был уничтожен.

Вечером 13 октября, в 17:08 в Октябрьском районе Саранска загорелась баня, принадлежащая мужчине 1954 года рождения. Кроме сгоревшей бани площадью 24 кв.м, частично пострадал жилой дом.