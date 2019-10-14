В Краснослободском районе Мордовии зафиксированы случаи бешенства у кошек

По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, в сентябре этого года было отмечено два случая бешенства животных.

По результатам экспертизы от 9 сентября 2019 года, результат на бешенство кошек в Краснослободском районе Мордовии был положительным.

Отмечается, что в сентябре 2019 года в России зафиксировано 88 случаев бешенства. Чаще всего заболевание обнаруживалось у лис, кошек, собак, енотовидных собак, крупного и мелкого рогатого скота, а также у волков и ежей.

Чаще всего случаи заболевания бешенством у животных отмечаются в следующих областях России: Челябинская, Московская, Саратовская, Калужская и Белгородская.