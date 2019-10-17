Мордовия: «Ростелеком» подключил к интернету первые социально значимые объекты

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом администрацию и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) Сузгарьевского сельского поселения Рузаевского района Республики Мордовия. Это первые в регионе социально значимые объекты, подключенные к сети передачи данных в рамках реализации первого этапа федерального проекта «Информационная инфраструктура».

ФАП посетили министр информатизации и связи Республики Мордовия Игорь Вольфсон, главный врач «Рузаевской межрайонной больницы» Олег Батин и директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев. Они ознакомились с новыми возможностями сельского медучреждения.

Олег Батин, главный врач «Рузаевской межрайонной больницы»:

«Теперь с помощью скоростного интернета фельдшеры смогут вести онлайн-запись жителей на прием в районные поликлиники и проводить консультации с другими врачами в режиме видео-конференц-связи».

Игорь Вольфсон, министр информатизации и связи Республики Мордовия:

«Мы уверены, что реализация федерального проекта поможет развитию экономики республики. Благодаря созданной цифровой инфраструктуре современные технологии станут доступны и на удаленных территориях региона. Доступ к информационным сервисам получат жители сел и деревень и владельцы бизнеса».

Сергей Толстограев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:

«Компании предстоит выполнить большой объем работ и подготовить надежную основу для реализации на территории республики федеральной программы “Цифровая экономика”. Это важная и ответственная задача, решение которой находится в числе приоритетов “Ростелекома” как цифрового партнера государства и населения».

В этом году компания построит 100 км ВОЛС до 158 учреждений. До конца 2021 года провайдер проложит еще около 900 км оптики. Доступ к цифровым сервисам получат 150 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 240 образовательных учреждений, районные отделения государственной власти и местного самоуправления и пожарные части.