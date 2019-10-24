В Рузаевском районе горели надворные постройки и жилой дом

В Рузаевском районе произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

Происшествие произошло утром 23 октября на территории села Мордовская Пишля. На улице Молодежной загорелись надворные постройки и жилой дом №14. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 240 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома и надворных построек в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что жилой дом загорелся в Больших Березниках.

Источник: 13.mchs.gov.ru