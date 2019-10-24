В Рузаевском районе горели надворные постройки и жилой дом

В Рузаевском районе произошло возгорание жилого дома и надворных построек.
Происшествие произошло утром 23 октября на территории села Мордовская Пишля. На улице Молодежной загорелись надворные постройки и жилой дом №14. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 240 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома и надворных построек в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что жилой дом загорелся в Больших Березниках.
Источник: 13.mchs.gov.ru