В Ардатовском районе горел жилой дом

В Ардатовском районе произошло возгорание жилого дома.
Происшествие произошло вечером 24 октября на территории села Баево. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся жилой дом.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил входную дверь жилого дома.
Причина возгорания постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о возгорании жилого дома в Больших Березниках.
Источник: 13.mchs.gov.ru