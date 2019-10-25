В Ардатовском районе горел жилой дом

В Ардатовском районе произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло вечером 24 октября на территории села Баево. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся жилой дом.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил входную дверь жилого дома.

Причина возгорания постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании жилого дома в Больших Березниках.

Источник: 13.mchs.gov.ru