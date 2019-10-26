В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Днём 25 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 70 лет Октября. Возле дома №78, расположенного по указанному адресу, загорелся мусорный контейнер. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru