В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Днём 25 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 70 лет Октября. Возле дома №78, расположенного по указанному адресу, загорелся мусорный контейнер. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru