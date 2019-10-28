В России дорогостоящие методы диагностики - КТ и МРТ - станут доступнее

Дорогостоящие методы медицинского диагностирования, с помощью которых осуществляется проверка общего состояния здоровья и определяется наличие тех или иных заболеваний, получили в России более высокий уровень доступности. Подробнее об этом сообщает агентство ТАСС.

Доступность указанных медицинских услуг, имеющих важное значение с точки зрения профилактики и предотвращения активного развития определенных деструктивных процессов в организме, повысилась благодаря тому, что правительством было принято решение о выделении дополнительных денежных средств в размере 16 млрд рублей. Фонд обязательного медицинского страхования является получателем этих денег.

В ходе изучения особенностей процесса обеспечения медицинских учреждений необходимым оборудованием и повышения уровня доступности здравоохранительных услуг специалисты минздрава пришли к выводу, согласно которому граждане будут в полном объеме обеспечены возможностями, касающимися диагностического исследования организма, в том случае, если на реализацию соответствующих целей будут выделены денежные средства в сумме около 120 млрд рублей. Об этом 28 октября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, давая интервью журналистам радио «Комсомольская правда».

«Мы проанализировали насколько активно бесплатно делается компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) и для того, чтобы не было здесь каких-то ограничений, со следующего года, с 2020, сложные методы исследования выносим в отдельный тариф. Для этого дополнительные ресурсы пришли в ОМС, это не одни и те же ресурсы, дополнительно 16 млрд рублей пришло для того чтобы увеличить по себестоимости необходимое количество исследований», - рассказала глава здравоохранительного ведомства.