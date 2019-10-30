В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
Указанное происшествие произошло в ночь на 30 октября. На выезде из посёлка Гагарина загорелся автомобиль. Известно, что транспортное средство направлялось в сторону посёлка Луховка.
По предварительным данным, в результате упомянутого пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Ковылкинском районе горел сарай.
Источник: 13.mchs.gov.ru