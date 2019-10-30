В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Указанное происшествие произошло в ночь на 30 октября. На выезде из посёлка Гагарина загорелся автомобиль. Известно, что транспортное средство направлялось в сторону посёлка Луховка.

По предварительным данным, в результате упомянутого пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе горел сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru