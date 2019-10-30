Гороскоп на ноябрь 2019 года: Близнецам лучше не принимать важных решений, Девам следует научиться успокаиваться, а Козерогам нельзя полагаться на удачу

Овен

В ноябре Овны почувствуют прилив сил, но полностью раскрыть свой потенциал они смогут лишь с середины месяца. В начинаниях, как амурных, так и деловых, Овнов ждет успех, поэтому можно смело ставить перед собой новые цели и двигаться к их достижению. Правда, в этом месяце лучше не делать крупных покупок, а приберечь заработанные деньги.

Телец

Звезды говорят, что с самого начала ноября Тельцы будут, что называется, в струе. Можно искать новую работу, попробовать новое хобби, сделать ремонт или перестановку, отправиться в путешествие. Также следует уделить внимание семье или поиску своей половинки.

Близнецы

В этом месяце звезды советуют Близнецам постараться не принимать важных решений, которые могут негативно сказаться на вашем будущем. До середины ноября сильно уменьшится творческий потенциал Близнецов, станут хуже их внимательность и память. Не стоит зацикливаться на неудачах, ведь все они пройдут еще до конца месяца.

Рак

Ноябрь покажется Ракам ездой на американских горках или качелями, так как практически все в их жизни будет находиться или на самом пике, или в полном упадке. Такая ситуация поможет Ракам проверить друзей как в радости, так и в горе, поэтому их число может резко сократиться, а количество недругов – вырасти.

Лев

В первой половине нового месяца Львов не ждет ничего интересного, но вторая половина ноября позволит им раскрыть весь свой (в основном творческий) потенциал. Решительность и активность помогут также представителям данного знака добиться успехов на финансовом направлении.

Дева

Первые две недели ноября будут для Дев наилучшим временем, которое следует потратить на обретение душевного равновесия и внутреннего спокойствия, так как с середины нового месяца начнется неприятная полоса. Дев будут выводить из себя и заставлять нервничать, поэтому умение быстро успокаиваться придется ко двору.

Весы

Звезды советуют Весам быть сдержаннее в высказываниях и открытее при общении с людьми, чтобы заводить новых друзей, а не плодить еще больше врагов. В остальном месяц обещает быть отличным – можно искать новую работу, путешествовать, попробовать новое увлечение, хобби.

Скорпион

Скорпионам следует быть в первые две недели ноября предельно осторожными, а в конце месяца – решительными и бесстрашными. Если соблюсти эти нехитрые советы, уверяют звезды, то ничто и никто не помещает Скорпионам добиться успеха и достичь все поставленные цели.

Стрелец

Звезды настоятельно рекомендуют Стрельцам привести свой дом в порядок, поскольку с этого начнется путь к выстраиванию гармонии внутри себя. Следует быть осторожными при общении с людьми, так как вам постараются навязать мнение, которое не является вашим. Стоит поступать только так, как велят ваши сердце и разум.

Козерог

В этом месяце Козерогам следует прислушиваться только к своей рациональной части, избегая любых проявлений авантюризма, желания рискнуть и испытать удачу. Только последние 10 дней ноября будут благоприятны для Козерогов, поэтому потребуется многое успеть за относительно короткий промежуток времени.

Водолей

Усилий по поддержанию стабильности хватит, чтобы Водолеи смогли спокойно пережить этот месяц, в котором представителям данного знака удача точно не благоприятствует. Даже если фортуна отвернулась от вас, Водолеи, это вовсе не значит, что разом навалится все плохое. Месяц пройдет спокойно, но в последних числах может случится что-то серьезное.

Рыбы

Звезды дают Рыбам почти целый месяц, чтобы спокойно сделать свои дела. Однако предупреждают, что в последних числах возможна атака на ваши позиции, и если не занять круговую оборону, то можно будет потерять все, что было нажито непосильным трудом. Не стоит слишком откровенничать с окружающими, среди которых может оказаться предатель.