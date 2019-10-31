В Мордовии осужденная изготовила поделки из тыквы

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии в преддверии праздника Halloween (Хэллоуин) прошла выставка работ, выполненных из тыквы.

Вырезанные тыквы, которые были украшены всевозможными материалами, смотрелись весьма забавно. Работы были созданы Анной Плотниковой.

Стоит отметить, что участие в мероприятиях подобного рода предоставляет осужденным возможность раскрыть творческий потенциал, а также позволяет им повысить уровень личностного развития.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su