Guardians of Middle Earth

Dota дошла и до Средиземье, точнее разработчики и компания-правообладатель фильмов П. Джексона решили сделать эксперимент. Поэтому был анонсирован новый МОВА по мотивам «Властелина Колец», то многие заинтересовались. Но, потом не стоит удивляться сообщениям вроде «по тропинке за Арагорном гонится Араторн, а Гэндальф с Голлумом добивают Леголаса», это все игра. Зато получилось довольно весело, учитывая неплохую графику и множество персонажей. Фанаты игры могут сделать ставки на разные события в букмекерской канторе Favbet https://stavki-na-kibersport.com/favbet

Особенности игрового процесса

Одной из главных проблем, с которой бы неизбежно столкнулись разработчики, является адаптация геймпада. На консолях не получится воссоздать стандартную раскладку мышь + клавиатура, потому нужно было пойти несколько другим путем. И, как ни странно, но разработчики сумели найти решение. Теперь все атаки поделены на четыре кнопки, которые нужно в определенный момент зажать и отпустить для начала атаки.

Игрокам дается возможность участвовать в боях 5:5, в каждом из которых могут быть самые разные персонажи из мира Толкина. Здесь не только центральные герои вроде Саурона, Галадриэль, Фродо или Бильбо, но многие не такие известные. Например, тот же Араторн, отец Арагорна, или орочьи командиры, чьи имена точно не запомнишь. В основном, на одну команду дается пять типов персонажей:

Защитник;

Чародей;

Воин;

Тактик;

Атакующий.

В идеале нужно, чтоб на команду было по герою из каждого класса, но чаще всего так не происходит. Многие предпочитают сражаться и бить побольнее, а не искать накладывать дебаффы или лечить. Помимо основных способностей герою предстоит выбрать себе несколько элементов, вроде:

Зелья, которые активируются в бою (подлечиться или выставить дополнительную защиту); Одно из списка особо могущественных заклинаний или комбо; Руны, которые усиливают основные характеристики.

Эта система кажется довольно громоздкой, но потом понимаешь, что она легка в освоении. Она позволяет прокачивать нужных героев, разбираться в их характеристиках и делать покупки. Последнее становится необходимо, иначе никаких рун или зелий приобрести не получится.

Графика и звук здесь на высоте

Нельзя не сказать несколько слов о визуальном ряде. Отдельно хочется похвалить анимацию не только самих героев, но и их атаки. Все они смотрятся очень узнаваемо, а бои происходят эффектно. Заклинания, комбо или действие рун происходят со своей особенной анимацией, не говоря об индивидуальных способностях героев. Вызываемый Барлог смотрится внушающее, как и магия светлых чародеев. Отдельно хочется высказаться за тех персонажей, которых не было в других играх или книгах, но было единичное упоминание в книгах. Здесь разработчики проявили фантазию, справившись с задачей создать достаточно аутентичного героя со своими особенностями.

Но, без проблем обойтись не может. Например, у некоторых игроков появлялись трудности с подключением к сети. Впрочем, самое главное здесь то, что разработчики решили сделать всех героев платными. Подобное решение способно отвернуть даже потенциальных игроков, потому что они не готовы платить за каждого персонажа, помимо первых бесплатных 2-4 героя.

Подведем итоги

Играть в эту игру можно не только потому, что на консоли больше нечего включить. . У нее прекрасно адаптирована боевая система и грамотно реализованы заимствования из других известных МОВА-проектов. Игра смотрится не просто копированием «Доты», но и отлично рассматривается в качестве полностью самобытного проекта.

Самый главный минус игры, пожалуй, в ее небольшой известности. Временами найти себе соигрока для команды становится тяжело, а высокие цены на персонажей не делают этот процесс лучше.