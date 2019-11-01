На Искровском проспекте ликвидировали подпольный игорный клуб

В самом центре Северной столицы сотрудники правоохоанительныхорганов закрыли еще одно незаконное азартное заведение.

По сообщению пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Ленинградской области, на прошлой неделе правоохранительные органы провели ряд следственно-розыскних мероприятий. Результатом оперативных действий стало задержание трех жителей Санкт-Петербурга. Все подозреваемые (двое мужчин и женщина) обвиняются в незаконной организации и проведении игорной деятельности вне зоны, специально для этого предусмотренной.

В ходе расследования следствие установило, что главным организатором стал тридцатилетний мужчина, уроженец Санкт-Петербурга. К нелегальной деятельности он привлек двух своих знакомых: сорокалетнего мужчину двадцатисемилетнюю женщину. Вместе они арендовали помещение на Искровом проспекте, и установили в нем тридцать слот-машин для проведения азартных игр.

Следствие ведется до сих пор. Дело возбуждено по статье 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Всем подозреваемым назначили подписку о невыезде до окончания расследования. Напомним, что работа казино и игровых залов в РФ запрещена с 1 июля 2009 года.

Впрочем, это не единственное задержание, произошедшее в этом месяце в Санкт-Петербурге. За две недели до этого на Ленинском проспекте правоохранители также закрыли незаконное азартное заведение.

Две жительницы Петербурга решили организовать подпольный игорный клуб прямо в квартире на Ленинском проспекте. Они закупили более двадцати игровых автоматов и компьютеров, при помощи которых можно было играть в онлайн казино на реальные деньги. Данные сообщается ГУ Министерства внутренних дел РФ. Расследование проводилось совместно со Следственным Комитетом России по Ленинградской области.

Петербурженки обвиняются по аналогичной статье за нелегальную организацию и проведение игорной деятельности вне зоны, специально для этого предусмотренной.

Обе женщины были задержаны. Мера наказания еще не избрана, поскольку следствие продолжается.

Еще неделей ранее в городе Выборг в Ленинградской области стражи порядка ликвидировали очередное нелегальное казино.

По версии следствия организатором незаконных азартных игр стала тридцатипятилетняя местная жительница. Она установила двадцать игровых автоматов прямо в квартире. Допускались к игре лишь проверенные клиенты, с которыми подозреваемая была знакома лично. Чтобы попасть внутрь, игроку необходимо было получить рекомендацию от двух уже действующих игроков.

Доказательная база собирается. На данный момент женщине назначили подписку о невыезде. Если ее вина будет доказана, то подозреваемой может грозить крупный денежный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.