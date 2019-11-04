В Саранске загорелся матрас

В Саранске произошло возгорание матраса.

Вечером 3 ноября на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Т. Бибиной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №34, расположенного по указанному адресу, горит матрас. Площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания матраса в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru