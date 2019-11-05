В Саранске прошли соревнования по гиревому спорту

В Саранске прошло лично-командное первенство города по гиревому спорту.

Указанные соревнования прошли 2 ноября в ТЦ «Сити-Парк». В данных состязаниях приняли участие более 60 спортсменов.

В весовой категории до 70 кг победу одержал Ивашкин Геннадий (Чамзинка). В весовой категории до 80 кг лучший результат показал Косынкин Василий (Дубенки). В весовой категории свыше 80 кг первое место занял Синичкин Влад (спортивный клуб «Вымпел»).

В весовых категориях до 73 кг, до 78 кг, до 85, кг, до 95 кг и свыше 95 кг победу одержали представители спортивного клуба «Вымпел», среди которых Катаев Василий, Егоров Павел, Чашин Дмитрий, Скоромный Влад и Синичкин Юрий.

Среди женщин лучшие результаты продемонстрировали Демкина Татьяна из Рузавки (весовая категория до 63 кг) и представлявшая МГПИ имени М. Е. Евсевьева Маскаева Алена (весовая категория свыше 63 кг).

Среди участников соревнований, возраст которых составляет от 40 лет, лучшим стал Батяев Аркадий из Рузаевки

В общекомандном зачете первое место занял спортивный клуб «Вымпел».

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Источник: adm-saransk.ru