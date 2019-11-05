В Чамзинском районе горела сухая трава

В Чамзинском районе загорелась сухая трава.

4 ноября, в 14:56 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Паево. На территории указанного населенного пункта загорелась сухая трава. Площадь распространения пламени составила 15 га.

Вследствие данного происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

Ранее сообщалось, что в Старошайговском районе загорелся жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru