В Чамзинском районе горела сухая трава

В Чамзинском районе загорелась сухая трава.
4 ноября, в 14:56 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Паево. На территории указанного населенного пункта загорелась сухая трава. Площадь распространения пламени составила 15 га.
Вследствие данного происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
Ранее сообщалось, что в Старошайговском районе загорелся жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru