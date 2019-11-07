В Саранске прошли соревнования по плаванию среди сотрудников МВД

В Саранске прошло командное первенство по плаванию среди сотрудников МВД.

В указанных соревнованиях приняли участие 29 человек.

В первой группе первое место заняли сотрудники УМВД РФ по Саранску. Второе место досталось команде УНК. Третье место заняли представители УГИБДД МВД по Мордовии.

Во второй группе золотые медали завоевала команда ОМВД РФ по Рузаевскому району. Второе место досталось представителям ОМВД РФ по Зубово-Полянскому району. Третье место заняла команда ММО МВД РФ «Ичалковский».

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Источник: 13.мвд.рф