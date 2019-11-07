Народные приметы на 8 ноября разрешают пить пиво и запрещают мыться

8 ноября давние народные верования предписывают почитать родителей.

Если вышло так, что родителей уже нет в живых, то в данном случае следует посетить их могилы или же помолиться о них. Живых родителей 8 ноября принято навещать.

Православная церковь в этот день почитает память Дмитрия Солунского. Родившись в семье тайных христиан, этот святой на протяжении всей своей жизни действовал согласно предписаниям религии, исповедуемой родителями. Отец Дмитрия Солунского был проконсулом города Фессалоники. После смерти родителя святой занял его должность. Будучи проконсулом, Дмитрий Солунский обратил в христианскую веру многих жителей Фессалоников. Узнав об этих деяниях, император приказал казнить распространителя христианских идей. Один из последователей Дмитрия Солунского после казни смог получить его ризу, орошенную кровью, и кольцо, с помощью которых впоследствии было совершено немало чудес.

Также давние народные приметы запрещают вступать в брак после 8 ноября. Перерыв действуют до зимнего мясоеда (20 января). Какие-либо причины данного ограничения до наших дней не сохранились в народной памяти. Но известно, что отчасти это правило связано с тем, что в период с конца ноября по начало января будет длиться рождественский пост, после которого начнутся святки.

Помимо этого, 8 ноября нельзя мыться и выполнять какую-либо работу, связанную с использованием воды. Народные верования гласят, что подобным образом поливаются души умерших родственников. Хозяйкам, которые собираются 8 ноября печь блины, нужно помнить, что первый блин нельзя никому есть, поскольку он предназначается для покойника.

Но приметы не ограничиваются одними запретами и строгими правилами тех или иных действий. 8 ноября в былые времена было принято пить пиво. Причина этого до наших дней не дошла.

Погода 8 ноября расскажет о том, какой будет весна. Если в этот день будет наблюдаться высокая температура воздуха, то и весна будет теплой. Если утром будет иней, то зимой выпадет много снега. Реки, которые не покрылись льдом до 8 ноября, являются предвестником того, что до конца последнего месяца осени морозов ждать не стоит. Туман в этот день предвещает скорую оттепель.