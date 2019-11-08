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Промышленные насосы JETEX

Промышленные насосы JETEX

Продуктивная деятельность большинства промышленных предприятий напрямую взаимосвязана со стабильностью и эффективностью систем водоснабжения и водоотведения, а наиболее распространенным решением для оптимизации их параметров является использование насосного оборудования. В процессе эксплуатации таких установок пользователи могут столкнуться с рядом проблем:

  • Недостаточная продуктивность оборудования, приводящая к нестабильной подаче воды и снижению напора.
  • Высокие затраты на обслуживание и оплату электроэнергии.
  • Выраженный шум и вибрации, сопровождающие работу насосов.
  • Сложности в поиске запчастей при проведении ремонта.

Любая из перечисленных проблем решается заменой оборудования на насосы с необходимыми параметрами или модернизацией существующих систем. Широчайший ассортимент высококачественного насосного оборудования, соответствующего стандартам отечественного и международного рынка, предлагает компания JETEX — признанный эксперт в сфере автономного водоснабжения.

Промышленные насосы JETEX — это:

  • Эталонное качество и выраженная надежность.
  • Максимальная энергоэффективность при экономном потреблении энергоресурсов.
  • Типовые модификации и индивидуальные решения, разрабатываемые непосредственно под объект заказчика.
  • Профессиональный подбор оборудования.
  • Доступные цены на оборудование, комплектующие и эксплуатационное обслуживание.
  • Долговечность, обеспечиваемая надежной конструкцией, а также тщательным контролем над уровнем качества комплектующих и материалов, применяемых в процессе производства.
  • Техническая поддержка и профессиональное обслуживание.
  • Гарантия качества на весь модельный ряд сроком на 2 года.
  • Гарантированное наличие запчастей на складе производителя.

Наша продукция

Каталог производителя включает следующие виды промышленных насосов:

  • Вертикальные и горизонтальные.
  • Дренажные.
  • Скважинные.
  • Насосы IN-LINE.

Помимо отдельных моделей насосов у нас также имеется широкий выбор комплексных систем оборудования, представленных установками двух типов:

  • Станции пожаротушения, являющиеся основой пожарной безопасности на объектах различного типа.
  • Станции повышения давления, применяемые для стабилизации характеристик существующей системы водоснабжения.

Для получения развернутой консультации и подбора насосов с необходимыми параметрами, задайте имеющиеся вопросы через онлайн-форму на официальном сайте или свяжитесь с техническим специалистом компании по контактному телефону.