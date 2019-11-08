Промышленные насосы JETEX
Продуктивная деятельность большинства промышленных предприятий напрямую взаимосвязана со стабильностью и эффективностью систем водоснабжения и водоотведения, а наиболее распространенным решением для оптимизации их параметров является использование насосного оборудования. В процессе эксплуатации таких установок пользователи могут столкнуться с рядом проблем:
- Недостаточная продуктивность оборудования, приводящая к нестабильной подаче воды и снижению напора.
- Высокие затраты на обслуживание и оплату электроэнергии.
- Выраженный шум и вибрации, сопровождающие работу насосов.
- Сложности в поиске запчастей при проведении ремонта.
Любая из перечисленных проблем решается заменой оборудования на насосы с необходимыми параметрами или модернизацией существующих систем. Широчайший ассортимент высококачественного насосного оборудования, соответствующего стандартам отечественного и международного рынка, предлагает компания JETEX — признанный эксперт в сфере автономного водоснабжения.
Промышленные насосы JETEX — это:
- Эталонное качество и выраженная надежность.
- Максимальная энергоэффективность при экономном потреблении энергоресурсов.
- Типовые модификации и индивидуальные решения, разрабатываемые непосредственно под объект заказчика.
- Профессиональный подбор оборудования.
- Доступные цены на оборудование, комплектующие и эксплуатационное обслуживание.
- Долговечность, обеспечиваемая надежной конструкцией, а также тщательным контролем над уровнем качества комплектующих и материалов, применяемых в процессе производства.
- Техническая поддержка и профессиональное обслуживание.
- Гарантия качества на весь модельный ряд сроком на 2 года.
- Гарантированное наличие запчастей на складе производителя.
Наша продукция
Каталог производителя включает следующие виды промышленных насосов:
- Вертикальные и горизонтальные.
- Дренажные.
- Скважинные.
- Насосы IN-LINE.
Помимо отдельных моделей насосов у нас также имеется широкий выбор комплексных систем оборудования, представленных установками двух типов:
- Станции пожаротушения, являющиеся основой пожарной безопасности на объектах различного типа.
- Станции повышения давления, применяемые для стабилизации характеристик существующей системы водоснабжения.
Для получения развернутой консультации и подбора насосов с необходимыми параметрами, задайте имеющиеся вопросы через онлайн-форму на официальном сайте или свяжитесь с техническим специалистом компании по контактному телефону.