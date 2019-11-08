Гидравлические быстроразъемные соединения
При эксплуатации различных гидравлических систем может возникать потребность в соединении или разъединении их отдельных элементов. При этом предполагается, что такие работы будут выполнены быстро, без использования инструментов и утечки рабочей жидкости из системы. Для решения таких задач используются гидравлические быстроразъемные соединения https://lengopro.ru/product-category/brs/ (БРС, разрывные муфты), которые состоят из двух элементов (муфты и нипеля), соединенных между собой шариковым фиксатором, обеспечивающим взаимное вращение комплектующих и предупреждающих возможность перекручивания рукава в месте присоединения.
В числе наиболее распространенных конфигураций БРС можно выделить следующие:
Поставку различных типов БРС и других компонентов для гидро- и пневмосистем осуществляет компания «ЛенГо Индастриал Техникс». У нас в наличии представлен обширный ассортимент качественных быстроразъемных соединений с различным типом присоединения к РВД, гидрооборудованию и шлангам всех диаметров.
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