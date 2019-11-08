Гидравлические быстроразъемные соединения

При эксплуатации различных гидравлических систем может возникать потребность в соединении или разъединении их отдельных элементов. При этом предполагается, что такие работы будут выполнены быстро, без использования инструментов и утечки рабочей жидкости из системы. Для решения таких задач используются гидравлические быстроразъемные соединения https://lengopro.ru/product-category/brs/ (БРС, разрывные муфты), которые состоят из двух элементов (муфты и нипеля), соединенных между собой шариковым фиксатором, обеспечивающим взаимное вращение комплектующих и предупреждающих возможность перекручивания рукава в месте присоединения.

Виды гидравлических БРС

В числе наиболее распространенных конфигураций БРС можно выделить следующие:

Соединения группы ISO-А. Оснащены клапанами, имеющими сферическую или коническую конфигурацию. Оптимально подходят для состыковки рукавов в гидросистемах, характеризующихся низкими или средними значениями эксплуатационного давления.

Соединения группы ISO-B. Такая категория БРС используется в системах со средними показателями рабочего давления, эксплуатация которых сопровождается интенсивными нагрузками и значительным расходом специальных жидкостей. Соединительные элементы характеризуются хорошей пропускной способностью и в большинстве своем применяются для промышленных систем и оборудования.

Соединения FLAT FACE и FIRG линейки ISO-F. Элементы обладают плоской присоединительной частью и применимы для гидросистем со средним и высоким давлением. Отсутствие полостей или выступающих деталей в конструкции корпуса обеспечивает возможность эксплуатации такой группы быстроразъемных соединений в условиях выраженной загрязненности рабочих сред.

Резьбовые БРС. Применимы для высоконагруженных систем, эксплуатация которых сопровождается непрерывной вибрацией или значительными пульсациями. Отличаются высокой прочностью и надежностью фиксации.

Где купить?

Поставку различных типов БРС и других компонентов для гидро- и пневмосистем осуществляет компания «ЛенГо Индастриал Техникс». У нас в наличии представлен обширный ассортимент качественных быстроразъемных соединений с различным типом присоединения к РВД, гидрооборудованию и шлангам всех диаметров.

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