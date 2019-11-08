«ФРАМ» - перевозка негабарита

Процесс транспортировки грузов, относящихся к категории негабаритных, имеет некоторые специфические особенности, незнание которых может привести к возникновению проблем в виде административного штрафа или, в худшем случае, остановки автотранспорта и запрета дальнейшего движения сотрудниками ГИБДД. Стоит отметить, что суммы штрафа – весьма внушительны: должностным лицам, допустившим правонарушение, придется заплатить до 200 тысяч рублей, а юридическому лицу, чей транспорт осуществлял перевозку, до 500 тысяч рублей. Водитель тоже не останется безнаказанным – на него могут не только оформить штраф в размере от 1500 до 2000 рублей, но и лишить права управления транспортным средством на срок до 4 месяцев.

Установленные на законодательном уровне нормы, требования и правила относительно транспортировки негабарита должны неукоснительно соблюдаться всеми перевозчиками без исключения – это является своеобразным гарантом обеспечения безопасности на дорогах.

Как правильно подготовиться к перевозке негабаритного груза?

Разработать спецпроект передвижения, в который входит расчет дорожной одежды, искусственных сооружений (мостов), тип транспортного средства, время провоза груза, точные габариты груза, скорость и маршрут;

Правильно расположить груз на трале, равномерно распределив нагрузку на оси;

Оформить соответствующее разрешение и другую сопроводительную документацию на транспортировку негабарита;

При необходимости организовать сопровождение.

Разумеется, процесс подготовки перевозки нестандартного груза имеет огромное число нюансов и отнимает очень много времени – далеко не у каждого, кто нуждается в транспортировке, имеется свободное время для подобной организации. В таких случаях, целесообразнее обратиться в специализированную компанию, имеющую большой опыт работы, соответствующие знания и навыки в области перевозок.

Кому доверить перевозку?

Компания «ФРАМ» – перевозка негабарита https://framrus.ru на самых выгодных условиях! Мы готовы взять на себя все заботы по организации и осуществлению перевозок и экспедирования любых нестандартных грузов (до 100 тонн).

Предприятие имеет собственный автопарк, состоящий из тягачей и тралов с различной грузоподъемностью. В числе прочих услуг мы предлагаем:

Погрузо-разгрузочные работы;

Оформление разрешений и прочей сопроводительной документации на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

Хранение и охрана грузов;

Предоставление автомобилей прикрытия.

«FRAM» – быстрая и безопасная доставка негабарита в место назначения!