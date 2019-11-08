Народные приметы на 9 ноября расскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 9 ноября дадут понять, когда придут морозы.

В былые времена считалось, что если утром 9 ноября гусь будет долго плавать по воде, то зима не будет скорой. Иней на деревьях в этот день предвещает морозы. Если утром 9 ноября наблюдается туман, то следует ждать оттепель. Если же в этот день выпал снег, то будет ранняя весна.

Народные верования гласят, что 9 ноября следует давать обещания, которые могут касаться абсолютно любой сферы жизнедеятельности. Но это не означает, что те обеты или взятые обязательства, о которых человек заявил своим близким и знакомым в этот день, можно выполнять частично или не выполнять вовсе. В данном случае речь идет о том, что выполнение обещаний, данных 9 ноября, не будет сопровождаться серьезными трудностями.

Также в древности считалось, что обещание, которое было дано и выполнено в этот день, избавит от невзгод. Но если дело ограничилось словами, а перехода к конкретным действиям так и не было, то следует ожидать серьезных проблем.

Актерам 9 ноября нельзя брать цветы после спектакля. Считается, что в этом случае угаснет популярность.

Люди, родившиеся 9 ноября, обладают писательским талантом.

В древности человек, которого настигла та или иная беда, 9 ноября шел в церковь, дабы попросить святую Параскеву о помощи. Эта святая, родившись в третьем веке в Малой Азии, посвятила всю свою жизнь служению Богу, хотя была представительницей богатой семьи и могла в полной мере воспользоваться всеми возможными на тот момент материальными благами. Параскева замучена до смерти во время гонений христиан, устроенных императором Диоклетианом.