10 ноября погода покажет, стоит ли ждать потепления

Погода 10 ноября покажет, возможна ли оттепель.

В былые времена люди считали, что если до 10 ноября с вишни не опали листья, то теплая погода будет наблюдаться на протяжении длительного периода времени. Иней на деревьях в этот день является свидетельством того, что в ближайшее время ударят морозы. А вот утренний туман 10 ноября предвещает скорую оттепель. Также несколько веков назад люди, проведя наблюдения за погодой в десятый день ноября, установили, что круг возле Луны предвещает бурю. Кроме того, предки считали, что увиденная в этот день белка является предвестником потепления.

Древние славяне 10 ноября отдавали дань памяти богине Макошь, которая считалась у них покровительницей портних и прядильщиц. В этот день было принято наводить порядок в доме и запрещалось прясть.

Но с приходом христианства обычаи рассматриваемого дня изменились. Проводить уборку дома славяне продолжили, но перестали в этот день мыть полы, поскольку считалось, что в случае нарушения данного предписания человек после смерти будет валяться в помоях. Как это связано с христианскими догматами, сказать нельзя.

Православная церковь 10 ноября почитает святую Параскеву. Она погибла во время преследования первых христиан. Данная святая считается покровительницей семейного счастья.