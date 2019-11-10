11 ноября погода покажет, стоит ли готовиться к похолоданию

По погоде, которая установится 11 ноября, можно будет судить о возможности дальнейшего похолодания.

Народные приметы, которые касаются указанной даты, можно назвать весьма точными. Подтверждением тому является тот факт, что в былые времена люди считали, что если 11 ноября выпадет снег или пойдет дождь, то 21 ноября существенно потеплеет. Если в этот день на небе будут низкие облака, то в скором времени похолодает.

11 ноября православная церковь почитает память Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Эти святые являются покровителями пастухов. Для животных данный день в былые времена часто оказывался последним. Пастухи в знак благодарности своим покровителям резали овец.

Несколько веков назад считалось, что волки, появившиеся на полях 11 ноября, являются предвестниками беды, которая может проявиться в любом виде, начиная от плохой урожайности и заканчивая войной.

В этот день люди, жившие несколько веков назад, проводили время в кругу семьи. Считалось, что подобное времяпровождение поспособствует укреплению внутрисемейных отношений. Женщины 11 ноября надевали коралловые бусы. Считалось, что это сделает их счастливыми. Также в былые времена верили в то, что человек, родившийся 11 ноября, будет долгожителем.