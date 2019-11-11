12 ноября погода покажет, когда похолодает

12 ноября погода расскажет о том, когда наступит похолодание.

В былые времена люди считали, что в том случае, если 12 ноября снег выпадет в виде мелкой крупы, то в ближайшее время ударят сильные морозы. Если в этот день будет замечено много синиц, то следует ожидать незначительного похолодания. Если же данные птицы 12 ноября будут клевать кору с деревьев, то в ближайшее время установится дождливая и сырая погода.

Много народных примет на 12 ноября связано с животными. К примеру, заяц, перебежавший дорогу в этот день, является предвестником скорых неудач. Встреченный 12 ноября волк представляет собой пророческий символ приближения различных бед. Но также в былые времена считалось, что в этот день девушкам следует есть зайчатину, благодаря которой они станут красивыми и обзаведутся большим количеством ухажеров. Также 12 ноября в прошлые века подкармливали птиц. Считалось, что это приведет к удаче.

Православная церковь 12 ноября почитает память мученика Зиновия и мученицы Зиновии. Эти святые приходились друг другу братом и сестрой. В раннем возрасте они остались без родителей, которые были богатыми людьми. Зиновий решил раздать наследство нуждающимся, за что получил в награду дар чудотворения. Во время императора Диоклетиана святой был казнен за то, что отказался отречься от христианской веры. Сестра Зиновия была убита вместе с ним.