Ансамбль Игоря Моисеева порадовал своим выступлениями москвичей

Два концерта государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в столице – 5 и 6 ноября – прошли, как всегда, триумфально. Впрочем, этого можно было ожидать – в зале не оказалось ни одного свободного места, а на подходах к залу – ни одного «лишнего билетика».

«Аргументы и факты» добросовестно перечислили номера, вошедшие в оба отделения концертной программы. Каждый из этих номеров – настоящая жемчужина народного танцевального искусства – русский танец «Лето», румынский «Брыул», сербский, татарский танцы. А недавняя – прошлого года – премьера моисеевцев «Танго Del Plata» стала для зрителей отдельным сюрпризом. Как поведала одна из зрительниц, «мы привыкли к тому, что ансамбль Моисеева в основе своей — зрелище народного танца, хотя, конечно, переосмысленное. Но танго, на мой взгляд, влилось в репертуар так органично, что без него афишу уже и представить невозможно». Постановщиком этой хореографической картины в двух действиях стала специально приглашенная из Аргентины Лаура Роатта. Во втором отделении зрители увидели симфоническую фантасмагорию «Ночь на Лысой горе», по мотивам повестей Николая Гоголя на музыку Мусоргского в обработке Римского-Корсакова.

Весь этот год коллектив, что называется, не сидел на месте – артисты исколесили почти всю Российскую Федерацию и половину Европы и Азии. Как рассказала представитель стратегического партнера ансамбля Газпромбанка Елена Фалькова, «под руководством неутомимой Елены Щербаковой прославленный коллектив в 2018 году осуществил новые постановки, триумфально провёл гастроли во многих странах от Италии до Монголии». К слову, нынешний худрук коллектива Елена Щербакова находится на этом посту уже 25 лет, всего же ее творческая жизнь длится полвека – оба этих юбилея «неутомимая Елена» отмечает в этом году.