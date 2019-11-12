В Рузаевском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства

В Рузаевском районе сотрудниками прокуратуры были выявлены нарушения трудового законодательства.

Было установлено, что 10 индивидуальных предпринимателей уклоняются от заключения трудовых договоров с наемными работниками.

В деятельности ещё одного индивидуального предпринимателя был выявлен факт установления в трудовом договоре с работником заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.

Также был выявлен ряд других нарушений трудового законодательства.

13 индивидуальных предпринимателей были привлечены к административной ответственности. Кроме того, 13 лиц понесли дисциплинарную ответственность.

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Источник: prokrm.ru