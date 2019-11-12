13 ноября погода подскажет, следует ли ожидать сильных порывов ветра

13 ноября народные приметы помогут определить, какой будет весна и стоит ли ожидать сильных порывов ветра.

В былые времена было принято считать, что если 13 ноября установится солнечная и ясная погода, то через несколько дней будут наблюдаться сильные порывы ветра. Много примет, касающихся погоды в этот день, связаны с поведением животных. Если 13 ноября медведь соорудит берлогу на возвышенности, то весной будет сильное половодье. Снегирь, начавший петь в этот день, предвещает скорое наступление зимы.

В былые времена считалось, что 13 ноября нужно хорошо выспаться, поскольку в противном случае человек долго не проживает. Также в этот день не рекомендуется разговаривать с незнакомцами, считается, что они нанесут порчу.

Кроме того, имеется поверье, согласно которому сон, приснившийся в ночь на 13 ноября, сбудется через 9 дней.

Православная церковь 13 ноября почитает память преподобного Никодима и преподобного Спиридона. Они считаются защитниками от пожаров. Соответствующую силу народ приписал данным святым по причине того, что им пришлось тушить загоревшуюся печь, с чем они весьма успешно справились.