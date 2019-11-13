14 ноября погода подскажет, когда наступит зима

14 ноября погода расскажет о том, когда наступит зима.

В былые времена было принято считать, что если в этот день будет наблюдаться слабый мороз, то в ближайшее время зима не наступит. Снег 14 ноября является предвестником того, что весной будет половодье.

Также в былые времена люди, наблюдая за состоянием окружающей среды, обнаружили, что грязь на дорогах в этот день свидетельствует о том, что до января сильных морозов не будет. Если же до 14 ноября на реках образовался лед, то морозы продержатся до весны. Теплая погода в этот день предвещает не очень холодную зиму.

В былые времена 14 ноября ели куриное мясо, считалось, что благодаря этому куры будут хорошо водиться. Самому младшему члену семьи в этот день давали съесть куриное яйцо, дабы он был здоровым в течение года