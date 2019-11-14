15 ноября погода подскажет, какой будет зима

15 ноября погода расскажет о том, какой будет предстоящая зима.

Люди, которые жили несколько веков назад, в ходе своих наблюдений за природой пришли к выводу, согласно которому снег, выпавший 15 ноября, является свидетельством того, что предстоящая зима будет долгой, а сопровождать её будут сильные морозы. Если же в этот день будет наблюдаться оттепель, то в ближайшее время снег не выпадет, а температура воздуха существенно не снизится. Также несколько веков назад было принято считать, что тучи, затянувшие небо 15 ноября, свидетельствуют о том, что скоро наступит оттепель. Облака, которые плывут против ветра в этот день, предвещают снегопад.

В былые времена считалось, что желание, загаданное 15 ноября, обязательно сбудется. Также люди, жившие несколько веков назад, в этот день старались попросить прощения у всех, кого обидели, поскольку верили в то, что после этого их жизнь улучшится. Стоит отметить, что прощение нужно просить до заката.

Кроме того, в прежние времена существовало поверье о том, что 15 ноября у девушки, которая находится возле своего будущего супруга, но сама об этом не догадывается, внезапно ускорится сердцебиение.

Православные 15 ноября вспоминают святых Пигасия и Акиндина, которые погибли во время гонений в отношении первых христиан.