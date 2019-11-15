Wink представляет эксклюзив — приключенческий сериал «Золото»

На цифровой платформе впечатлений Wink появился очень популярный французский сериал «Золото» о захватывающих буднях гвианских золотодобытчиков. Впервые в России сериал стал доступен в отечественном онлайн-кинотеатре с профессиональным переводом. Первые серии можно смотреть с 15 ноября, далее каждую пятницу будет выходить четыре новых эпизода.

Сериал «Золото» — это динамичная приключенческая драма, которая приведет зрителей в суровый гвианский лес. История разворачивается вокруг Винсента, 20-летнего студента-геолога из Парижа, который едет во Французскую Гвиану, чтобы пройти стажировку в золотодобывающей компании. Винсент быстро попадает в гораздо более прибыльный и очень опасный мир нелегальной торговли золотом. В гвианских джунглях кипят страсти, здесь сталкиваются интересы бизнесменов, гангстеров, проходимцев, геологов и солдат, которые готовы убить любого за несколько граммов драгметалла. Снято два сезона по восемь эпизодов каждый.

Во Франции сериал с оригинальным названием Guyane стал одним из самых рейтинговых и завоевал преданных поклонников. В СМИ появилась информация, что по заказу одного из федеральных телеканалов снимается российская адаптация сериала. Уже сегодня можно посмотреть оригинал, чтобы потом сравнить его с отечественным аналогом.

Сериал «Золото» доступен в сервисе Wink и интерактивном ТВ в пакетах «Для ценителей», «Для любителей» и «Для киноманов». Каждый может найти для себя и своей семьи выгодный и удобный пакет, а яркие впечатления обеспечит Wink. Всего в Wink доступно более 25 тыс. фильмов и эпизодов сериалов.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).