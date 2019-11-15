16 ноября погода подскажет, какой будет урожайность

16 ноября погода расскажет о том, какой будет урожайность в следующем году.

Несколько веков назад люди считали, что снег, выпавший на мерзлую землю 16 ноября, предвещает хорошую урожайность в следующем году. Но если в этот день будут наблюдаться сильные морозы, то в грядущем году природа не одарит своими съедобными дарами. Также в былые времена было принято считать, что облака, которые низко плывут по небу в рассматриваемый день, являются предвестниками скорого прихода морозов и метелей. Если ближе к вечеру ударит мороз, то зима будет теплой.

Кроме того, в прежние века существовала примета, согласно которой в том случае, если 16 ноября в печи сильно горят дрова, в ближайшее время следует ожидать бурю. Помимо этого, в былые времена считалось, что дым, который идет столбом в этот день, предвещает похолодание.

Также люди, которые жили несколько столетий назад, 16 ноября старались без особой надобности не покидать свои дома, поскольку верили, что во время их отсутствия могут разгуляться злые духи.

Православные 16 ноября почитают память Анны Всеволодовны, дочери киевского князя Всеволода Ярославовича, которая должна была выйти замуж за византийского принца, но отказалась от этого брака, решив посвятить свою жизнь служению Богу.