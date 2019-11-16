Народные приметы на 17 ноября расскажут, какой будет погода на протяжении ближайшего месяца

17 ноября погода подскажет, какой температурный режим установится в течение ближайшего месяца.

В былые времена люди верили в то, что снег, который выпадет 17 ноября, долго не пролежит, из-за теплой погоды он растает. Кроме того, несколько веков назад было принято верить в то, что та погода, которая установится в этот день, продержится в течение ближайшего месяца. Белые круги вокруг солнца, наблюдающиеся 17 ноября, предвещают снежную бурю.

Также несколько веков назад люди составляли прогноз погоды, ориентируясь на количество мышей, если их было много, то предсказывалась холодная зима.

Кроме того, существует народное поверье, согласно которому 17 ноября нельзя давать деньги в долг. Предания о причинах данного правила до наших дней не дошли.

Помимо этого, 17 ноября лучше не играть свадьбы и заключать какие-либо сделки, поскольку народные приметы утверждают, что никакого успеха эти затеи не принесут.

Христиане в этот день вспоминают пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра, которые прославились тем, что активно проповедовали христианство среди язычников.