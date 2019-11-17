В Лямбирском районе горела баня

В Кадошкино произошло возгорание бани.
Днём 16 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 70 лет Победы. Прибыв место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №5, расположенного по указанному адресу, горит баня. Огонь охватил постройку на площади 125 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru