18 ноября погода подскажет, какой будет зима

18 ноября погода поможет определить, какой будет предстоящая зима.

В былые времена люди верили в то, что обильный снег, который покрывает землю 18 ноября, является предвестником того, что грядущая зима будет снежной. Если в этот день на ветках деревьев будет иней, то зима будет затяжной. В том случае, если 18 ноября будет дуть северный ветер при ясной погоде, в скором времени похолодает.

О предстоящей оттепели 18 ноября может свидетельствовать иней на траве.

В прежние века существовало поверье о том, что в этот день нельзя заключать какие-либо серьезные сделки, принимать важные решения или же начинать серьезные дела, поскольку считалось, что данные действия ни к чему хорошему не приведут из-за козней нечисти. Также существует поверье, согласно которому 18 ноября ничего нельзя покупать из-за того, что товар в итоге окажется не очень качественным.

Народные приметы советуют 18 ноября сходить в баню. Несколько веков назад считалось, что поход в баню в этот день обеспечит хорошим здоровьем на целый год.

Детям в кроватку 18 ноября народные поверья рекомендуют положить чистый веник, чтобы они были здоровыми и счастливыми на протяжении года.

Православная церковь 18 ноября почитает память святого архиепископа Псковского и Великоновгородского Ионы, который был игуменом Отенской пустыни.