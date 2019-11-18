19 ноября погода подскажет, следует ли готовиться к снегопадам

19 ноября погода расскажет о грядущей зиме.

Безветренная погода в этот день свидетельствует о том, что в ближайшее время ударят сильные морозы. Снегопад 19 ноября предвещает снежную зиму.

Также в прежние времена существовало поверье, согласно которому в том случае, если 19 ноября расположение звезд кажется более дальним, нежели обычно, уже на следующий день может начаться снегопад.

Также несколько веков назад люди верили в то, что алая заря в этот день является признаком того, что в ближайшее время либо пойдут дожди, либо начнутся снегопады.

В былые времена люди, которые наблюдали за погодой, пришли к выводу о том, что в том случае, если 19 ноября на реке установится прочный лед, крестьянам можно рассчитывать на то, что предстоящий сезон сбора урожая порадует их богатыми пожинками, особенно это касается урожайности хлеба.

19 ноября среди православных христиан принято почитать память Павла Исповедника, который на протяжении долгих лет распространял христианские идеи в условиях ожесточенных преследований.