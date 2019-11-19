Народные приметы на 20 ноября подскажут, какой будет погода в ближайшее время

20 ноября народные помогут определить, какая погода установится в ближайшее время.

Люди, которые тщательно наблюдали за погодой несколько веков назад, верили в то, что морозы и гололед, имеющие место 20 ноября, свидетельствуют о том, что подобная погода будет наблюдаться и в ближайшее время. Также есть поверье о том, что весной будет сильное половодье, если в двадцатый день ноября землю накроют обильные снегопады.

Снег, который ложится на влажную землю 20 ноября, является предвестником того, что в следующем году хорошо уродится рожь.

Кроме того, несколько веков назад беременным женщинам рекомендовалось 20 ноября быть кроткими и особо доброжелательными, поскольку считалось, что подобная манера поведения поможет родить ребенка, который будет счастливым и здоровым. Для усиления эффекта прилежного поведения народные поверья советуют молиться.

Народные приметы на 20 ноября запрещают прясть, но не объясняют, почему нельзя этим заниматься.

Православные 20 ноября вспоминают святого Федота, который служил Богу в те времена, когда язычники активно преследовали христиан. Этот святой был казнен из-за того, что он отказался отречься от веры.