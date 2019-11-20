Онлайн казино Буи (Booi)

В 2019 году появился новый публичный сайт Booi casino («Буй»), вызывающий ажиотаж в мире любителей виртуальной реальности и азартных игр. Пользователи долго ждали презентацию игровой платформы. По понятным причинам разработчиками выступают эксперты знаменитого портала Play Fortuna, а это, несомненно, будет надежной гарантией качества и безопасности сервиса.

Сайт принадлежит Netglobe Services LTD, а теперь предлагаем рассмотреть подробно контент для пользователей портала. Здесь каждый найдет то, что придется по душе!

Booi Casino – лицензированное казино

Государство Кюрасао выдало лицензию 1668-JAZ «Буй казино». Осенью 2019 года ключевой фигурой в лицензировании онлайн-игр и блокчейн-платформы TruePlay, выступает Curaao eGaming (CEG). При помощи этой лицензионной структуры работник казино может обеспечить достоверность подведения итогов игры. Все транзакции обязаны проходить регистрацию в системе True Play iGaming. Это гарантирует подлинность всех переводов, ставок, депозитов, снятия средств, а также подтверждает регистрацию на сайте. Такой подход обеспечивает прозрачность и безопасность всех выплат игрокам, филиалам и другим участникам игорной экосистемы. В то же время личные данные игроков казино полностью защищены благодаря шифрованию.

Таким образом, видя такую печать, игрок приобретает уверенность в том, что он не станет жертвой схем онлайн-мошенничества с финансовыми средствами и мошенничеством с поставщиками услуг.

Множество видов досуга на «Буй казино»

В этом казино как для новичков, так и для ярых игроманов представлено изобилие развлекательных игр, что порадует геймеров. Сразу после авторизации можно сыграть в различные игры по абсолютно сюжетным тематикам, например:

«Однорукий бандит». Стань героем любимого фильма или же почувствуй себя ковбоем Дикого Запада! Миллион вариантов самых разнообразных сюжетов. Не так давно благодаря японскому провайдеру GANAPATI появился стиль аниме.

Карточные игры. Показать свою остроту ума и непобедимую логику возможно, играя в классические карточные игры и покер.

Рулетка и Blackjack. Простые правила игры, игра осуществляется раскладом карт и фишек.

Слот Jackpot. Возможность выиграть 12 миллионов рублей, не напрягаясь, с помощью любимой игры.

Игры Live-режима. Настоящий дилер, чаще всего ими выступают девушки модельной внешности, производит раздачу карт через веб-камеру. Благодаря такому подходу чувствуешь себя в компании, а также он исключает обман.

Лотерея. Заветный билет, помогающий получить несметные богатства!

Вывод денег и пополнение счета за 1 минуту

Для начала нужно пройти регистрацию – это необходимо, чтобы играть онлайн на настоящие деньги. Далее перед вами будет огромный выбор новых и популярных игр от таких известных компаний, как: Quickspin, Play’n GO, Endorphina, NetEnt и BetSoft. Перечень игр постоянно увеличивается, что дает опытному геймеру, опробующему все, необычные, свежие ощущения. Играть можно в следующих валютах: рубли, евро или доллары. Но! На счету игрока валюту можно менять лишь один раз. Для новичков существует лимит на вывод денег в сутки в размере 191 тысячи рублей (курс на 28.10.19). Для имеющих статус Diamond Lion, сумма вывода увеличивается до 478 тысяч рублей в день.Выплату можно получить, только если учетная запись верифицирована и доказан e-mail адрес клиента.

Минимальная сумма, которую можно ввести, равна 700 рублей (10 долларов или евро). Максимальная сумма составляет 1200 рублей, (20 долларов или евро). Ограничения формальные, имея желание, новый игрок может обойти систему, зарабатывая 1200 рублей в клубе за пару минут. Правда, если сумма вывода превышает 50 тыс. рублей, администрация платформы удерживает перевод до 48 часов, чтобы проверить данные.

Удобная мобильная версия

Booi Casino является современным сетевым казино, поэтому имеет мобильное приложение. Оно приспособлено к ПК, смартфону или планшету с системами: Windows, MacOS, iOS, Android. Авторы проекта поступили мудро, решив создать адаптированный сайт без сложного приложения, которое необходимо постоянно обновлять. Обновления по улучшению мобильной версии на платформе происходят незаметно для игроков. «Комфорт» приложения заключается в том, что современным людям гораздо проще играть с телефона, нежели искать компьютер каждый раз.Мобильная версия сохраняет те же функции, что и сайт на персональном компьютере.

Бонусы от Booi

Первые системные бонусы можно получить сразу же после регистрации. Они выражены в виде бесплатного вращения на предложенных автоматах. Клиентура сайта вправе рассчитывать на рибейт и кешбэк. Опция Cashback возмещает часть денежных потерь в случае неудачной недели или месяца, а множество бонусов увеличивают выигрыш в 7 раз, по данным игроков. Рибейт возвращает игровую ставку.

Статус играет важную роль, так как, чем он выше, тем больше обменный курс. Рост влияния происходит, если месяц играть на повышенных ставках. В закрытые турниры играют участники с VIP-статусом. В турнирах участвуют бесплатно, получая при этом великодушные презенты. Личного менеджера можно получить, имея платиновый статус.

В разделе «Промокод» включены подарки от казино, вспомогательные баллы и др. Акции последних дней представлены там же. В день рождения «Буй» дарит промокоды, деньги, их можно выводить с основной суммой счета. Перечень бонусов постоянно изменяется.

Коротко говоря, случаи, при которых игроки приобретут фриспины и денежные поощрения, указаны ниже:

внесение депозита в первый раз;

ВИП-статус участника;

активация специальных автоматов;

день рождения пользователя

после запуска услуги Rebate и Cashback.

Поддержка игроков

Часто, приходя в новое место, человеку нужно освоиться, получить должную консультацию, чувствовать поддержку. Поэтому support не может не радовать, видно, что ресурс разработан на пользу людей. Сайт клуба и техническая поддержка работают круглосуточно, отчего любителям поиграть по ночам крупно повезло. К примеру, при возникновении вопроса по любому игровому автомату, по поводу ставок (любому другому) и в любое время суток консультант ответит вам в течение 5 минут со всеми подробностями, вежливо и без ожиданий. Такой подход располагает к себе самым лучшим способом. Для получения помощи достаточно написать в live-чат или на почту. Рекомендация: составляйте свой вопрос как можно более развернуто и понятно – это сориентирует ответчика в правильном направлении. По поводу участия в турнирах, розыгрышей лотерей, спорным вопросам, ввода и вывода средств, верификации и мультиаккаунтов отвечает администрация клуба.

Посмотри с другой стороны…

Блокировка доменов – обычное дело в сфере игрового бизнеса, и встречается она на разных ресурсах. Зеркало – это уникальная составляющая, которая оказывается 100-процентной копией оригинальной страницы сайта, имея тот же контент и возможности. Вводя тот же логин и пароль, что и на основной странице, можно авторизоваться в зеркале. Отличия только в адресе домена, внешний вид и развлечения – те же.

Узнать о новых зеркалах можно через e-mail или СМС-оповещение от администрации клуба. Незарегистрированному пользователю вход на актуальное зеркало показан на сайте, как и пользователю, не получившему уведомление.

Клуб пользуется особой системой алгоритмов, которая определяет координаты человека. Такая процедура нужна для того, чтобы направить его на скоростной и не лагающий домен. При проблеме с доступом набираете в браузере («Яндекс» или Google) в поисковой строке «казино Booi» и переходите по первой ссылке. Легче придумать просто невозможно!