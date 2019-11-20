21 ноября погода подскажет, к какой зиме следует готовиться

Народные приметы на 21 ноября помогут определить, какой будет предстоящая зима.

До наших дней сквозь историю длиной в несколько веков дошло народно поверье, согласно которому иней, замеченный утром 21 ноября, является верным признаком того, что предстоящая зима будет снежной. Если же утром этого дня будет наблюдаться туман, то в скором времени наступит оттепель.

Кроме того, люди, которым выпало жить несколько веков назад, верили в то, что мокрый снег, выпавший 21 ноября, предвещает дождливую весну.

Также существует народное поверье, которое гласит, что в том случае, если 21 ноября рассветет раньше, нежели обычно, следует ожидать стужу. Ясная погода в этот день несколько веков назад считалась предвестником трескучих морозов.

Тем, кому в ночь на 21 ноября приснится хороший сон, народные поверья рекомендуют никому об этом не рассказывать, поскольку иначе те радостные события, которыми было ознаменовано приятное сновидение, в реальности не произойдут. Также в этот день принято прикармливать домовенка, чтобы он в будущем не мешал.

Православные 21 ноября отмечают праздник в честь собора Архистратига Михаила.