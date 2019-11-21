Народные приметы на 22 ноября подскажут, какая погода будет в мае

Народные приметы на 22 ноября подскажут, какой будет урожай в следующем году, а также позволят определить, какая погода установится в мае.

Несколько веков назад было принято считать, что если 22 ноября будут снегопады, то май будет ненастным. Если в этот день установится облачная погода, то последний месяц предстоящей весны будет очень дождливым. Туман 22 ноября предвещает скорую оттепель. Также народные приметы гласят, что иней на деревьях в этот день представляет собой знак того, что в ближайшие дни наступит оттепель.

Кроме того, несколько веков назад существовало поверье, согласно которому, утренний иней 22 ноября предвещает хороший урожай овса. Дождь в этот день является предвестником того, что в следующем году уродится пшеница.

Народные поверья также гласят, что сон, увиденный в ночь на 22 ноября, обязательно сбудется.

22 ноября православные почитают память преподобной Матроны Царьградской, посвятившей свою жизнь служению богу. В народе несколько веков назад существовало поверье о том, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах.