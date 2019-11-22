В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал 40-летний мужчина

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 40-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 21 ноября на 38-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. 40-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Рено», дабы не врезаться в двигавшуюся во встречном направлении машину, съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская РБ».

Ранее сообщалось о том, что в Зубово-Полянском районе водитель грузовика сбил насмерть пешехода.

Источник: гибдд.рф