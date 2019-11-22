В Саранске 51-летний водитель автобуса допустил падение 25-летней пассажирки

В Саранске 25-летняя девушка пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Указанный инцидент произошел вечером 21 ноября в Пролетарском районе города. По предварительной информации, 51-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки ГАЗ, во время движения по улице Победы резко затормозил, вследствие чего в салоне транспортного средства упала 25-летняя пассажирка.

Девушка самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф