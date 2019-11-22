Владимир Волков проинспектировал строительство детского сада в Ромоданово

Глава Мордовии Владимир Волков проверил ход строительства детского сада в Ромоданово.

Указанный детский сад возводится в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Стоимость рассматриваемого объекта составляет 121,9 млн рублей. Данный детский сад рассчитан на 160 мест.

В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. Ожидается, что детский сад будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

Владимир Волков призвал компанию-подрядчика качественно уложить асфальт на прилегающей территории, отметив, что в случае плохого выполнения работ нужно будет повторно приступить к выполнению данного задания.

По информации «Известий Мордовии».

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