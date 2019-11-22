Компания «РМ Рейл» представила новые образцы вагонов-хопперов

В Мордовии компания «РМ Рейл» представила новейшие образцы вагонов-хопперов для перевозки сыпучих грузов.

Новые модели предназначаются для перевозки минеральных удобрений или зерна, они могут иметь классическую нагрузку 23,5 тс, а также могут быть оборудованы тележкой повышенной грузоподъемности 25 тс.

Хопперы предназначаются для использования на всей сети железных дорог колеи 1520 мм, включая Россию, страны СНГ, Балтии и Грузию.

Заместитель генерального директора по сбыту «РМ Рейл» Александр Куликов заявил, что серийное производство новых моделей будет запущено в следующем году.

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Источник: rmrail.ru