В Саранске горели надворные постройки

В Саранске произошло возгорание надворных построек.
Вечером 22 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о по пожаре на улице Зеленой. Возле дома №36, расположенного по указанному адресу, загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 27 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru