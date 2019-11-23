В Ковылкино водитель легковушки сбил пешехода

В Ковылкино 46-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло 22 ноября, около 16:20. По предварительной информации, 22-летний водитель легкового автомобиля марки «Шевроле-Авео», двигаясь со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Саранской, совершил наезд на 46-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был доставлен в больницу.

По информации, которая была опубликована в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm