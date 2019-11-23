В Кочкурово горел жилой дом

В Кочкурово произошло возгорание жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 23 ноября. На улице Лесной загорелся жилой дом №19. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 150 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru