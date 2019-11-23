В Мордовии осудили мошенника из Москвы

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 58-летнего жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с января 2014 года по февраль 2016 года преступник под предлогом оказания помощи при трудоустройстве в одно из учреждений Москвы похитил у жителя Мордовии 4,1 млн рублей.

В мае нынешнего года злоумышленник был задержан в Москве.

Решением суда в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 3,5 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф