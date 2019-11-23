В Саранске горела баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Указанное происшествие произошло ранним утром 23 ноября на территории н. п. Монастырское. Возле дома №25, который расположен по адресу – улица Школьная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru