24 ноября погода подскажет, следует ли ожидать потепления

Народные приметы на 24 ноября помогут определить, какая погода установится в ближайшее время.

Несколько веков назад существовало поверье метеорологического характера, гласившее, что ясная погода, наблюдающаяся 24 ноября, а также мокрый снег, который идет в этот день, являются предвестниками того, что до 4 декабря обязательно потеплеет.

Теплая погода 24 ноября в былые времена воспринималась в качестве свидетельства того, что предстоящая зима не будет очень холодной. Дождь в этот день прогнозирует теплую погоду, которая продержится в ближайшее время.

Также народные поверья гласят, что 24 ноября человек может своими усилиями повлиять на погоду. Считалось, что в том случае, если в этот день человек приготовит и съест щи, зима будет теплой.

Также народное поверье на 24 ноября не советуют вступать в брак, поскольку данный союз не будет счастливым. Кроме того, в этот день рекомендовано выбрасывать посуду с трещинами, чтобы в будущем не испытывать никакой материальной нужды.

Православная церковь 24 ноября почитает память Феодора (Федора) Студита, которые обличал пороки правителей и защищал святыни от иконоборцев.